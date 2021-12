PSG : Wanda Nara bannie, après Mauro Icardi

La page de Wanda Nara n’est plus accessible, ce mardi.

A force de trop en faire, le profil est bloqué. Cette fois, c’est au tour de Wanda Nara d’être le sujet des règles de la plateforme Instagram, qui l’a bannie, ce mardi matin, probablement temporairement, comme cela a récemment été le cas, de son compagnon, Mauro Icardi.

La page de Wanda Nara n’est plus accessible

En ce qui concerne l’épouse et agent de l’attaquant du PSG, il pourrait s’agir d’un cliché d’elle (trop) suggestif, ne respectant pas les conditions générales d’utilisation (CGU), du réseau social d’images. Depuis lors, les plus de 8 millions de followers, de l’Argentine n’ont plus accès à son profil.

Comme son attaquant du PSG d’époux quelques jours avant elle

« Cette page n’est malheureusement pas disponible. Le lien que vous avez suivi est peut-être rompu, ou la page a été supprimée », peut-on lire à la place. Il avait fallu plusieurs jours à Mauro Icardi, avant qu’il ne retrouve l’usage de sa page. Il devrait a minima en être de même pour Wanda Nara. A moins qu’elle ne paie l’ensemble de son oeuvre accomplie, car ce n’est pas la première fois, qu’elle est ainsi mise à l’index du réseau.