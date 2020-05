Qui sont les coureurs les plus populaires du peloton cycliste sur Instagram ?

Pour se faire une idée plus précise, autant se focaliser sur le réseau social le plus fréquenté, puisque selon Fuoriclasse, à l’origine de l’étude, 99% des 542 cyclistes professionnels du World Tour 2020 ont un compte Instagram. Contre 93% sur Twitter et seulement 67% sur Facebook, avec une page active. 63% des coureurs sont présents sur les trois principaux réseaux sociaux du web.



Peter Sagan superstar, les Colombiens superfans

Ils sont trois à cumuler plus d’un million de followers, mais un qui domine la meute : le showman Peter Sagan, avec plus 1,69 millions d’abonnés, contre 1,05 millions à l’Anglais Chris Froome. Et entre eux deux, le colombien Rigoberto Uran (1,1 M), qui n’est pourtant pas celui qui a gagné le dernier Tour de France, Egan Bernal. Cela n’a pas échappé à Olivier Poignard, le fondateur du spécialiste de la data cycliste, Fuoriclasse : « On remarque un vrai engouement des fans colombiens pour leurs champions. Quatre coureurs colombiens font en effet partie du Top 10 WorldTour : Rigoberto Uran (2e ), Egan Bernal (4e ), Esteban Chaves (9e ) et Fernando Gaviria (10e ). Si on ajoute Nairo Quintana, qui évolue dans une équipe de niveau inférieur mais compte plus de 1,2 millions d’abonnés sur Instagram, cela place la Colombie au sommet de la popularité cycliste sur ce réseau social. Aucune autre nation ne peut soutenir la comparaison ».



Julian Alaphilippe roi du reach sur Instagram

A propos des nations, qu’en est-il de nos coureurs français ? Julian Alaphilippe a fait le plein d’abonnés sur sa dernière Grande Boucle, assez pour dominer le reste du contingent tricolore. Avec un peu plus d’un demi-million de followers, il est le sixième plus suivi de tous les coureurs cyclistes sur route. « Julian Alaphilippe est le coureur du top 10 qui possède le meilleur taux d’engagement sur Instagram, avec 10,2%, note à son sujet, Olivier Poignard. Ce taux d’engagement, qui correspond au niveau d’activité des suiveurs (commentaires, likes, …), est largement supérieur à celui de Peter Sagan (2,7%) ou encore Egan Bernal (4,6%) par exemple. Parmi les coureurs du Top 30, seuls Wout Van Aert (12,31%) et Thibaut Pinot (18,24%) font mieux ». Thibaut Pinot justement, est le troisième à l’échelle des Français en nombre de suiveurs sur Instagram (à 195k), derrière Romain Bardet, à 242k.