Stade Rennais devient millionnaire sur le digital

Ça y est. Selon nos observations, depuis la fin de ce week-end, le Stade Rennais est officiellement millionnaire sur le digital, en nombre de followers enregistrés sur les principaux réseaux sociaux du web : Facebook, Twitter et Instagram, à l’exclusion de Youtube, puisqu’il existe bien une chaîne au nom du club breton, mais d’une part elle n’est pas validée comme officielle par la plateforme, et par ailleurs, elle n’est plus alimentée depuis plus d’un an.

Le Stade Rennais devient le 6e club français à 1M de followers

Le Stade Rennais est le dixième club de France a franchir ce seuil du million d’abonnés. Dans l’ordre, le PSG domine à près de 80 M de followers au cumul, devant l’OM et l’AS Monaco (entre 10 et 11 M), l’OL (7 M), le LOSC suivi de l’ASSE (à 2 M), les Girondins (1,6 M), le FC Nantes (1,5 M) et l’OGC Nice (1,4 M). Le prochain devrait être le TFC à près de 960 000 followers, à condition probablement que les Violets se maintiennent.

Une croissance de 1.5 d’un mois sur l’autre

Dans le détail, Rennes a 489 002 « j’aime » sur sa page Facebook, 176 875 sur Instagram et 335 213 abonnés sur le réseau Twitter. D’un mois à un autre, en ce début d’année 2020, la communauté des suiveurs du club breton a augmenté d’un peu plus de 1,5%, ce qui dépasse la moyenne des autres équipes de Ligue 1, pour celles qui ne font pas d’achat de visibilité pour gagner des fans.