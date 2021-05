Stade Rennais – PSG : Quelle audience pour le match sur Canal + ?

Le Stade Rennais et le PSG se sont neutralisés, devant un peu plus du million de téléspectateurs.

Plus le money time touche à la fin, plus l’intérêt des fans de la Ligue 1 augmente. Cela dépend toutefois des équipes en lice, ce dimanche, était l’opposition du Stade Rennais et le PSG. Sur le rectangle vert, les deux équipes se sont tenues en échec, un but partout. Derrière les écrans, il y avait 1,16 millions de téléspectateurs en moyenne, sur la soirée.

Stade Rennais – PSG attire 1,16 M de téléspectateurs

La rencontre était diffusée sur Canal +, elle a réuni jusqu’à 1,55 millions de téléspectateurs au plus fort de l’événement, ce qui vaut une part de marché de 5,3% sur la soirée de dimanche. L’audience est bonne, si l’on prend en considération qu’elle classe Canal + comme la cinquième chaîne nationale, derrière les généralistes, TF1, France 2, France 3 et M6.

Un peu en-deçà d’autres rencontres du PSG un dimanche

Elle est néanmoins en-deçà d’autres rencontres du PSG, un dimanche en prime time. Face à l’OL, le club de la capitale a flirté avec les 1,7 millions, qu’il a dépassé à l’occasion du Clasico face à l’OM et contre Monaco, ils étaient 1,4 M en moyenne, sur la soirée.