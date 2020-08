Stade Rennais : Qui sont les Rennais les plus populaires sur le digital ?

Attention, ne sont pas sur le 2.0 les plus populaires que l’on croit. Forcément, quand ils s’y refusent, comme Steven Nzonzi. En sa seule qualité de champion du monde dans le collectif breton, il devrait légitimement dominer son vestiaire, avec tous les abonnés gagnés de sa seule campagne victorieuse avec les Bleus. Oui mais, Nzonzi n’a de compte nulle part, en conséquence de quoi, c’est M’Baye Niang, le seigneur des réseaux au Stade Rennais.

Pas de Nzonzi sur les réseaux, Niang domine le vestiaire

Le seul qui soit millionnaire en followers, grâce à sa page sur Instagram. Le reste est secondaire en terme d’audience et d’engagement. Sur le seul réseau d’image, il a deux fois plus d’abonnés que sur ses espaces Facebook et Twitter réunis. A l’échelle du club breton, M’Baye Niang écarte toute concurrence. Il compte plus de monde sur ses pages, que les neuf autres qui le suivent additionnés ensemble, tous réseaux sociaux confondus.

Au Stade Rennais, l’avenir appartient d’abord à Camavinga

Fait également remarquable, M’Baye Niang est de ces joueurs qui ont plus de soutiens que leurs clubs sur la toile. En l’espèce, Rennes a récemment franchi le seuil du million, tel que nous l’avions observé à Sportune. Derrière Niang pointe Clément Grenier, à moitié moins de followers, qui a également une marge confortable sur Eduardo Camvinga, qui complète le podium. Sauf que ce dernier n’est qu’au commencement d’une carrière lancée sur une voie royale et nul doute qu’il deviendra tôt ou tard, l’un des footballeurs français les plus suivis sur le 2.0.

Les 10 joueurs les plus populaires du Stade Rennais sur le web