Top 14 – Les clubs classés selon les audiences sur leurs sites officiels

Avec l’arrêt de toutes les compétitions sportives ordonné à partir de mars, les clubs du Top 14 ont naturellement tous observé une baisse de la fréquentation sur leurs sites officiels. Mais certains plus sévèrement que d’autres, d’après les données de Similarweb, société spécialisée dans l’audit et l’analyse digitale. Les donnés sont des estimations d’audience sur la base des visites (non des visiteurs uniques) de chaque club, sur le dernier mois de mars et à la moyenne du début de l’année 2020.

L’euphorie du début d’année est retombée à l’UBB

Sévère, la baisse observée l’est surtout pour l’actuel leader sportif de la saison 2019-20 : l’Union Bordeaux Bègles. En janvier, le club girondins flirtait avec les 100 000 visites. En mars, ils étaient près de trois fois moins. Finalistes de la dernière levée du championnat de France de rugby, le Stade Toulousain et Clermont le sont aussi sur les audiences du web. Avec la même hiérarchie, ici qui place le club haut-garonnais (légèrement) en tête, moins sur les audiences du mois de mars, que sur les trois premiers mois de l’année. Avec Toulon qui s’en approche, ils sont les trois clubs à 100 000 et plus, visites mensuelles.

Stade Toulousain et Clermont se disputent aussi cette timbale

En 2020, la moyenne des équipes du Top 14 est de 59 000 quasiment autant tout pile, que l’estimation donnée du site de l’Aviron Bayonnais. C’est plus dur de générer du trafic pour le club de Montpellier ou ceux de la capitale, ça l’est aussi pour le Castres Olympique, dans un bassin de population toutefois bien moindre, pour fédérer autour de soi.

Les audiences des sites officiels des clubs du Top 14 2019-20