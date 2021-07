Tour de France 2021 : Qui suit qui sur Twitter dans le peloton des coureurs ?

Christopher Froome a au moins gagné l’adhésion de ses pairs, qui le suivent nombreux sur sa page Twitter.

Dis-moi qui tu suis, je te dirai, quelle est ta popularité, dans le peloton des coureurs cyclistes du Tour de France 2021. N’allons pas jusqu’à tirer de trop hâtives conclusions de notre analyse menée sur Twitter, néanmoins est-elle révélatrice, sinon d’un vrai attachement, à tout le moins de l’intérêt que les meilleurs se portent, les uns les autres.

Froome, Sagan et Cavendish ont le plus l’adhésion de leurs pairs

Privilège des seigneurs, ceux qui gagnent et marquent l’histoire de la discipline, sont les plus suivis. C’est le cas de Peter Sagan, de Christopher Froome, ou du revenant anglais, Mark Cavendish, l’homme en vue de cette édition de la Grande Boucle. Il n’y a que les plus jeunes, qui le bousculent sur le vélo – Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel ou le maillot jaune du moment, Tadej Pogacar -, pour ne pas lorgner sur son Twitter.

Les vainqueurs du Tour de France ne se suivent pas tous mutuellement

Froome n’en est pas moins, le coureur le plus suivi de ses pairs, dans la liste de ceux qui comptent le plus de followers. Ce travail pointe de drôles d’anecdotes. Que, par exemple, les anciens vainqueurs ne se répondent pas toujours mutuellement. Même quand ils sont d’anciens équipiers, ou de même nationalité. Si Geraint Thomas suit Christopher Froome, la réciproque n’est pas vraie. Et c’est le cas aussi de Tadej Pogacar, avec Primoz Roglic

Petit intérêt du peloton cycliste pro pour les coureurs français

De même que, côté Français, Julian Philippe, ne fait pas l’unanimité de ses pairs. Ou alors ne s’intéressent-ils pas à son activité 2.0. Le fait est que l’actuel champion du monde n’est suivi que de Philippe Gilbert, chez les coureurs à la plus fort notoriété du Tour. Pas même de son partenaire, Mark Cavendish auquel le Français est pourtant abonné.

Le seul qui fédère un peu, dans le camp tricolore est Romain Bardet, suivi de Froome, Nibali, Geraint Thomas, Philippe Gilbert ou Cavendish. Le grimpeur du Team DSM n’est pas sur ce tour de France 2021.

Qui suit qui sur Twitter, parmi les coureurs du Tour de France 2021 ?

Christopher Froome est suivi de : Primoz Roglic, Wout Van Aert, Richard Carapaz, Richie Porte, Geraint Thomas, Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang, Michael Woods, Arnaud Demarre, Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Mark Cavendish

Peter Sagan est suivi de : Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Christopher Froome, Arnaud Demarre, Vincenzo Nibali, Mark Cavendish

Mark Cavendish est suivi de : Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Richie Porte, Philippe Gilbert, Michael Woods, Christopher Froome, Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Geraint Thomas

Geraint Thomas est suivi de : : Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Richard Carapaz, Richie Porte, Vincenzo Nibali, Mark Cavendish

Philippe Gilbert est suivi de : Michael Woods, Richie Porte, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Geraint Thomas, Christopher Froome, Peter Sagan, Mark Cavendish

Greg Van Avermaet est suivi de : Mathieu Van Der Poel, Philippe Gilbert, Wout Van Aert, Richie Porte, Christopher Froome, Peter Sagan, Mark Cavendish

Richie Porte est suivi de : Michael Woods, Jakob Fuglsang, Tadej Pogacar, Christopher Froome, Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Mark Cavendish

Dan Martin est suivi de : Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Michael Woods, Christopher Froome, Philippe Gilbert, Geraint Thomas, Mark Cavendish

Mathieu Van Der Poel est suivi de : Arnaud Demarre, Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Philippe Gilbert, Christopher Froome

Wout van Aert est suivi de : Mathieu Van Der Poel, Geraint Thomas, Arnaud Demarre, Christopher Froome, Mark Cavendish

Tony Martin est suivi de : Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar , Primoz Roglic, Mark Cavendish

Vincenzo Nibali est suivi de : Philippe Gilbert, Arnaud Demarre, Tadej Pogacar, Richie Porte, Alejandro Valverde, Peter Sagan

Nairo Quintana est suivi de : Alejandro Valverde, Tadej Pogacar, Richard Carapaz, Vincenzo Nibali

Alejandro Valverde est suivi de : Philippe Gilbert, Christopher Froome, Vincenzo Nibali, Richard Carapaz, Tadej Pogacar

Bauke Mollema est suivi de : Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Michael Woods

Primoz Roglic est suivi de : Christopher Froome, Tadej Pogacar, Mark Cavendish,

Richard Carapaz est suivi de : Christopher Froome, Michael Woods, Geraint Thomas

Tadej Pogacar est suivi de : Christopher Froome, Philippe Gilbert

Julien Alaphilippe est suivi de : Philippe Gilbert