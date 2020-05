AS Monaco – Découvrez Anna, le megayacht de 110m à 230M€ de Dmitri Rybolovlev

Nous avions évoqué la première version, plus ancienne, du yacht baptisé Anna. Depuis le début de l’année dernière, Dmitri Rybolovlev en a changé, pour un résultat final plus impressionnant. Sur les dimensions d’abord, ce nouveau bâtiment à la propriété de l’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco mesure 110 mètres de long. Il est, selon son constructeur Feadship, poussé par un moteur hybride entre diesel et électrique. Anna (du prénom de la fille cadette de l’homme d’affaire russe) est assez grand pour proposer un héliport sur le pont supérieur.

Un autre yacht, mais un même prénom choisit par le propriétaire de l’AS Monaco

Il peut héberger jusqu’à 32 personnels navigant, logés dans l’une des seize cabines dédiées. Les invités peuvent être seize s’ils sont deux par cabines. Le design intérieur est le travail conjoint de Brian J. McCarthy, Inc. et Michael Leach Design. Anna deuxième génération est estimé à 250 millions de dollars (230 M€), il est près de trois fois plus couteux que sa version première. Laquelle serait toujours sur le marché, à vendre.

110 m de long, Anna est le yacht le plus long construit par Feadship

Anna II a été pensé de l’extérieur par De Voogt Naval Architects et sa réalisation assurée par la société Feadship. C’est le plus grand yacht sorti des ateliers de construction du groupe néerlandais. Dmitri Rybolovlev est classé selon Forbes, 224e fortune mondiale en 2020, avec 6,6 milliards de dollars. Il est la tête de l’AS Monaco depuis bientôt dix ans ; un anniversaire qu’il célèbrera l’année prochaine.