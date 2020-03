ASSE – Le bolide à 200 000€ de Ruffier en images

Une Porsche blanche. Le journal L’Equipe l’évoquait récemment, dans un sujet centré sur la situation du gardien international français, au sein de l’ASSE. Où il y aurait des tensions entre lui et son entraîneur Claude Puel et de l’incertitude sur la poursuite de la collaboration, avec les deux hommes. Pour aller bosser et se déplacer, Ruffier a une Porsche dans son garage. Elle est blanche et d’un modèle GT3 RS, tel que l’on peut le voir à l’image partagée sur les réseaux sociaux, en ce mois de mars.

Stéphane Ruffier roule en Porsche GT3 RS blanche

C’est l’une des nombreuses déclinaisons, chez Porsche, de la mythique 911. Son moteur six cylindres développe 520 chevaux. C’est un monstre bestial de puissance, cette version dépasse les 310 km/h en vitesse de pointe et avale le 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes. Elle accuse un peu plus de 1 tonne 400 à la pesée. Stéphane Ruffier a choisi la sienne, en blanc intégral, secondé de touches de noir. Carbonne, magnésium et titane comptent parmi les matériaux intégré dans sa fabrication. Produite en série limitée par régions, la Porsche GT3 RS avoisine les 200 000 euros à l’achat, en version neuve.

Le gardien de l’ASSE est sous contrat jusqu’en 2021

Stéphane Ruffier est à l’AS Saint-Etienne depuis 2011 et sous contrat jusqu’en 2021. A 33 ans, i est l’un des joueurs les mieux payés chez les Verts, à près de 2,8 millions d’euros bruts la saison, bonus compris.