Aubameyang et ses voitures personnalisées, une image folle à plus de 2 M€ !

Si la réussite d’un footballeur se mesure à la taille de son parking, alors grande est la carrière de Pierre-Emerick Aubameyang. C’est vrai ceci dit, pour le buteur gabonais qui domine à la pointe de l’attaque des Gunners d’Arsenal, au point qu’il devrait prochainement être prolongé. Et revalorisé. Ça lui donnera alors l’opportunité d’ajouter d’autres modèles en plus de ceux qu’il a déjà dont quelques-uns sont dingues, après la personnalisation qu’il a souhaité y apporter.

Aubameyang prend la pause au milieu de ses plus flamboyants bolides

Aubameyang a récemment sorti, ses plus beaux engins personnalisés. Et posté l’image sur ses réseaux sociaux. Avec d’un côté, les versions « irisées » et de l’autre les « golden » fusées. Ces cinq voitures là dépassent les 2 millions d’euros en valeurs d’achat neuve. Et plus après le travail de personnalisation, réalisé de l’autre côté de la Manche par Yiannimize (pour quatre des 5 bolides) et depuis la France par MS Motors, pour l’un des deux Urus.

Plus de 2 M€ de voitures réunies sur une même image

Deux Urus couleur de l’or, plus une Lamborghini Aventador dans le fond. Et à l’avant, une autre Lamborghini Aventador et sa plus belle pièce, une Ferrari LaFerrari, toutes les deux en mode « holographique ». Ce ne sont que ses voitures customisées, sinon Pierre-Emerick Aubameyang a selon le Daily Mail, plus d’engins que cela, notamment une autre Lamborghini, version Gallardo, des Ferrari (488 Psider, 458 Italia et 812 Superfast), ainsi que des Porsche (Panamera ou Cayenne).

Les voitures customisées de Pierre-Emerick Aubameyang

2 Lamborghini Urus à près de 220 000 euros l’un,

1 Lamborghini Aventador à près de 350 000 euros,

1 Lamborghini Huracan Spyder, à près de 250 000 euros,

1 Ferrari LaFerrari, à près de 1,25 millions d’euros