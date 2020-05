Benzema et les montres, images de sa collection à plus de 600 000€

Il aime les belles montres, disons-le sans nous tromper, en suivant par les réseaux sociaux, les images de lui que lui poste ou d’autres à sa place. Karim Benzema a le souci de l’accessoire pour accompagner l’ensemble du style choisi quotidiennement, et dans le lot des garde-temps en sa possession, l’attaquant du Real Madrid en pince majoritairement pour deux marques : Rolex et Richard Mille.

Karim Benzema et les montres : Une Nautilus 5712G-001 (55 000€)

Karim Benzema en pince pour Rolex et Richard Mille

Depuis l’entame de cet exercice 2019-20, l’attaquant français a été vu avec au moins plusieurs modèles. De chez Rolex, il a une Rolex GMT Master II en acier Oystersteel, une Day Date 36 en or jaune et une GMT Master II en Or Everose 18 carats. Elles sont respectivement vendues à 9 100 euros, 34 000 et 36 100 euros. Celles signées de Richard Mille (RM, comme Real Madrid !), sont plus cotées. La première est une RM 055 créée en collaboration avec le golfeur américain, Bubba Watson. Elle de couleur blanche, à remontage automatique, avec un boîtier en titane et un bracelet en caoutchouc. Elle se négocie à près de 140 000 euros.

Plus de 500 000 € de montres au poignet de l’attaquant du Real Madrid

L’autre est un hommage au champion qatari de saut en hauteur, Mutaz Essa Barshim. La RM 67-02 vaut près de 150 000 euros. La dernière version, RM 055 Yas Marina est cotée encore plus chère, à près de 250 000 euros. C’est une pièce produite en série limitée à 50 unités dans le monde. Enfin, Karim Benzema a été vu avec des montes signées pour l’une Philippe Patek (modèle 5712G-001 à près de 55 000 €) et l’autre de Audemars Piguet, version Royal Oak à 44 000 euros environ.