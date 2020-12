Bienvenue dans l’appartement de Diego Simeone. A vendre 4,5 M€

C’est un immeuble cossu, situé dans le quartier de Salamanca à Madrid. Le premier étage, d’une surface de 380 mètres carrés totalement rénovée, il est à la propriété de Diego Simeone et de son épouse, Carla Pereyra. Selon Diez Minutos, il est à vendre au prix de 4,5 millions d’euros. Soit 1,5 millions plus cher que le couple l’a payé, il y a un peu plus de trois ans. C’était, selon le magazine espagnol, le but visé à l’époque, par l’opération.

diego Simeone fait dans les affaires immobilières

Car le coach de l’Atlético Madrid et son épouse n’auraient jamais vécu dedans. Ils l’ont acquis pour le refaire à neuf, puis le remettre sur le marché. Pour qui le voudra, l’appartement offre de grands espaces, avec un salon ouvert sur quatre balcons, une cuisine design, quatre chambres, cinq salles de bain et des tas d’autres commodités. Il est moderne, avec ses murs en briques, blanches ou naturelles. Le bâtiment qui l’abrite est classé. Marta Ortega, future héritière de l’empire Zara, y aurait aussi sa résidence.

Le coach de l’Atlético vit au plus près de ses stars

Diego Smieno, Carla Pereyra et leurs enfants ont leur quartier ailleurs. Dans le coin huppé de la Finca, là où sont également bon nombres des footballeurs de l’Atlético Madrid ou du Real concurrent.