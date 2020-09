Boateng s’offre ce bijou à 200 K$ pour son anniversaire (et le titre du Bayern)

Il a soufflé 32 bougies, ce jeudi 3 septembre. Dans la foulée d’un titre récent de champion d’Europe 2020 décroché avec le Bayern Munich, Jérôme Boateng s’est fait plaisir, pour accompagner cette double actualité. Il s’est tourné vers le bijoutier de plusieurs stars du sport – Gabriel The jeweler, sur le 2.0, – pour qu’il réalise un collier sur mesure, et en diamants.

Le défenseur du Bayern Munich s’est fait plaisir pour célébrer son actualité

On ne connait pas le nombre visibles sur la pièce, mais il y en a assez, pour la recouvrir en intégralité, sans que l’on ne voit de métal. Les pierres sont plus grosses au milieu que sur les côtés, tel que le raconte le média TMZ, ce sont des diamants VVS, (pour Very, Very Slightly Included) et de l’or blanc, en 110 carats. Le résultat donne un bijou qui brille de mille feux. D’après TMZ, le prix est estimé proche de 200 000 dollars.