Cristiano Ronaldo lorgnerait sur une maison à 8M€… à Paris

Information à prendre avec d’infinies pincettes, elle vient d’Espagne lancée en premier lieu par le Diario Gol. Lequel croit savoir que Cristiano Ronaldo lorgnerait sur une nouvelle maison dans la région parisienne. Estimée à 8 millions d’euros, elle serait proposée au crack portugais par la direction du PSG et son président Nasser al-Khelaïfi pour le convaincre de rejoindre le club champion de France.

Une proposition de la part du PSG à Cristiano Ronaldo ?

Le Diario Gol évoque une « proposition bestiale » transmise au joueur de la Juventus Turin, sans toutefois la détailler sur son aspect contractuel. Paris verrait avec Ronaldo, l’occasion de combler un possible départ dans l’été de Neymar ou de Kylian Mbappé. Et de se rapprocher de l’ambition collective au club, de gagner un jour la Ligue des champions. Les questions de modalité et de confort de vie seraient réglées, notamment pour ce qui concerne l’école des enfants du joueur.

Cristiano Ronaldo verrait la proposition d’un bon oeil. Mais avant d’imaginer voir un jour le quintuple ballon d’or sous le maillot parisien, il va rester un gros bout de chemin. Pour ne pas dire un gouffre infranchissable…