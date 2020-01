Cristiano Ronaldo nous montre son nouvel hôtel à 15 M€. Visite des lieux…

Façade extérieure, ballon et autographe signé par le joueur de la Juventus sur le lit, Cristiano Ronaldo a dévoilé sur son compte Instagram son prochain projet immobilier, le Pestana CR7. Un hôtel de 168 chambres, situé entre le troisième et le huitième étage d’un immeuble, au coeur de la ville de son ancien club, Madrid. Très investi dans le monde du business, le Portugais de 34 ans prépare l’ouverture de son troisième hôtel, en collaboration avec le groupe Pestana. Le premier a été inauguré sur ses terres, à Madère et le deuxième, à Lisbonne.

Ouverture cet été du prochain hôtel associé à Cristiano Ronaldo

De nombreuses activités seront proposées aux visiteurs : bar gastronomique, restaurant, toit avec vue à 360 degrés sur la ville et piscine extérieure. Le concept consiste à représenter un hôtel moderne dans un immeuble des années 1920. Les espaces sont très spacieux et lumineux, tous les détails ont été pris en compte, car l’intégralité des meubles a été pensée et conçue, seulement pour la création de ce projet.

Une salle de sport prévue au dernier étage de l’établissement

Cristiano Ronaldo souhaite mettre en avant une culture et une atmosphère autour du sport. Une salle de fitness avec un circuit sera disponible, au dernier étage. Les tarifs d’une nuit dans l’hôtel de CR7 n’ont pas été communiqués mais il faut par exemple compter 250 euros à Lisbonne, pour dormir dans une chambre de l’établissement associé à son nom. Le joueur de la Juventus ne compte pas s’arrêter là, deux hôtels devraient voir le jour à Marrakech et à New York cette année. Puis, en 2021, à Manchester et à Paris, non loin de la gare d’Austerlitz.