Cristiano Ronaldo reçoit l’OL avec une montre à plus de 1000 diamants !

Il est arrivé comme à son habitude, confiant et serein dans l’attitude, malgré le masque sur son visage dissimulant ses émotions. Cristiano Ronaldo a frappé deux fois contre l’Olympique Lyonnais, vainement puisqu’au bout des choses, la Juventus s’est inclinée en huitièmes de finale de la Ligue des champions (0-1, 2-1). La montre que CR7 avait à son poignet, à son arrivée au Juventus Stadium, ne lui a manifestement pas portée chance.

Cristiano Ronaldo brillait de mille feux pour recevoir l’OL

C’est pourtant une pièce exceptionnelle signée de l’horloger Jacob and Co. Elle est tout en diamant, du boîtier jusqu’à la lunette, il s’en compterait plus d’un millier soigneusement répartis, pour un total sur ce seul garde-temps, de 15,25 carats. Aux diamants se mélange de l’or, rose et blanc de 18 carats. Pour la technologie, la montre indique cinq fuseaux horaires différents, éléments très pratique, pour qui voyage autant que Cristiano Ronaldo, dans une saison sportive.

Plus d’un millier de diamants pour un prix supérieur à 100 000 €

Le prix de cette pièce n’est qu’estimation, il serait de 100 000 à 150 000 euros. C’est beaucoup d’argent, mais toujours moins que ses modèles les plus chers, dont celui vu sur lui au mois de juillet dernier, estimé à plus du million d’euros.