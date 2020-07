Cristiano Ronaldo s’offre une Centodieci à 8M€ pour fêter le titre de la Juve

Cristiano Ronaldo a décidé de célébrer, comme il se doit, son deuxième titre de champion d’Italie, avec la Juve. En effet, le Portugais s’est offert une Centodieci, à 8 M€, pour fêter dignement ce nouveau sacre, nous apprend Tuttosport. Ce modèle de la prestigieuse marque de voitures, Bugatti, a été créé pour les 110 ans d’existence de cette dernière. CR7 est un client fidèle et particulier, il est un proche de la marque et lui prête parfois son image, à des fins promotionnelles. Bugatti s’est aussi associé à Nike, pour concevoir une chaussure de foot événementielle, que portera le quintuple Ballon d’or. La sortie est prochaine.

Une Centodieci à 8 M€ pour fêter le titre de la Juve

Concernant la Centodieci, construite sur la base de la Chiron, elle a été imaginée pour rendre hommage à la mythique EB110, sortie dans les années 1990. Le nouveau bijou de Ronaldo développe près de 1 600 chevaux. De plus, grâce à sa construction partiellement en fibre de carbone, il pèse 20 kg de moins qu’une Bugatti Chiron. Le bolide passe de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, de 0 à 200 km/h en 6,1 secondes et atteint les 300 km/h en seulement 13,1 secondes. Sa vitesse maximale est limitée électroniquement à 380 km/h.

Cristiano Ronaldo et ses bolides de chez Bugatti

La Centodieci est produite seulement en 10 exemplaires. La vente de ces derniers est prévue qu’à partir de 2021. Concernant le constructeur automobile français, CR7 s’affiche régulièrement avec des modèles de la marque. L’attaquant de la Juve a déjà eu en sa possession une Veyron et une Chiron. Ces deux bijoux sont estimés à 1,2 M€ et 2,4 M€, respectivement. Avec la Centodieci, l’ancien madrilène monte en grade et s’octroie l’une des voitures les plus chères mises en vente dans le monde (après une autre Bugatti qu’est l’unique exemplaire a vendu « La voiture Noire », à 11 M€ hors taxes, soit la plus chère au monde).