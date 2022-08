F1: A bord du nouveau yacht « écologique » à 4M€ de Fernando Alonso

Fernando Alonso profite de bon temps à bord de son yacht au style novateur.

Après l’annonce de son changement d’écurie pour Aston Martin il y a quelques semaines, Fernando Alonso est actuellement en vacances en Grèce avec sa compagne. Le pilote espagnol, très actif sur les réseaux sociaux, a posté sur Instagram des clichés de son catamaran: un Sunreef 80 eco. Ce magnifique voilier, dit écologique, est estimé à 4 millions d’euros.

Visite à bord du yacht Sunreef 80 eco de Fernando Alonso ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 6

Visite à bord du yacht Sunreef 80 eco de Fernando Alonso ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 6

Un nouveau yacht à 4 M€ pour Fernando Alonso

Ambassadeur de la marque Sunreef Yachts Eco depuis l’année dernière, Fernando Alonso avait déjà commandé un 60 Sunreef Power. Mais son nouveau catamaran, éco-responsable, fonctionne entièrement à l’électricité grâce aux 164 mètres carrés de panneaux solaires intégrés. Ce catamaran de luxe, qui mesure 23,87 mètres de longueur et 11,53 mètres de largeur, est équipé de batteries ultra légères offrant des économies de poids et une navigation silencieuse. Il peut accueillir jusqu’à 16 personnes, en comptant les membres d’équipage. À bord de ce palace flottant, il y a de nombreuses banquettes à l’extérieur pour apprécier la vue, mais également un bar tout équipé, un piano et un écran de télévision déroulant.

Des pilotes de F1 comme ambassadeurs de Sunreef

Fondé par le Français Francis Lapp, le constructeur de multicoques haut de gamme aime piocher chez les sportifs de haut niveau pour promouvoir ses navires. Outre Fernando Alonso, le champion du monde 2016 de F1 Nico Rosberg, est également ambassadeur de la marque depuis 2020. L’ex-pilote allemand était d’ailleurs monté à bord du yacht à 5 millions d’euros du tennisman Rafael Nadal, un 80 Sunreef Power Great White.