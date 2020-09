FC Barcelone : La montre à 55 000€ de Pjanic. Cadeau de son sponsor

On pouvait facilement le deviner souriant, la semaine dernière, au jour de sa présentation officielle, au FC Barcelone. Pour cette occasion particulière, Miralem Pjanic a soigné son dress code ; le milieu de terrain bosnien s’est présenté en costard sombre et cravate assortie, accompagnés d’une chemise blanche. Et à son poignet gauche, une montre clinquante, signée de l’horloger.

En or blanc et diamants, la montre de Miralem Pjanic

C’est le modèle Golden Bridge Classic, un standard de la maison suisse, depuis 1980, unique par son mouvement baguette. Celle que porte le transfuge catalan est en or blanc 14k et diamants. Il s’en compte 319, pour un total de 1.39 carats. Elle a aussi 19 rubis sur le mouvement, son bracelet, noir est en peau d’alligator, elle est étanche jusqu’à 30 mètres et elle fonctionne avec une réserve de marche de 40 heures.

Le joueur du FC Barcelone a Corum pour récent sponsor

Cette montre est un bijou d’exception, qui vaut en tant que tel, un prix estimé proche de 55 000 euros. Sauf pour Miralem Pjanic qui l’a reçu de Corum, en sa particularité d’ambassadeur officiel de la marque, qu’il est depuis le printemps dernier. C’est à cette occasion, qu’elle lui a été remise et qu’il la porte depuis, régulièrement, sur les images qu’il partage sur ses réseaux sociaux.