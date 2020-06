FC Nantes : Voilà K. Grace, le yacht à 2,5 M€ de Waldemar Kita

Waldemar Kita dans la tourmente judiciaire ? C’est ce qu’écrit le journal L’Equipe, ce dimanche, évoquant une enquête, sur la « situation fiscale personnelle », du patron du FC Nantes et la saisi par la justice d’un yacht du nom de K. Grace, à sa propriété. La sienne, ou celle de la société Dylan Limited dont l’homme d’affaire franco-polonais serait l’actionnaire, et à qui le bateau appartiendrait.

Le yacht de Waldmer Kita saisi par la justice ?

Le K. Grace est un yacht d’un peu plus de 24 mètres de long et près de 6 de large. Il est en mouillage au port d’Antibes. Il a été construit en 2007 en Italie, l’année où Waldemar Kita a fait l’acquisition du FC Nantes. Tel que le détaille le webzine Yacht Charter Fleet, il peut accueillir 6-7 invités logés dans l’une des trois cabines, dont une suite parentale, une cabine double et une autre double avec un troisième lit, en superposition. Deux membres d’équipages peuvent s’ajouter en plus, aux convives. Il peut atteindre une vitesse maximale de 50 noeuds (un peu plus de 90 km/h).

Construit l’année du rachat du FC Nantes

Le design de ce navire de luxe serait l’oeuvre d’Andrea Bacigalupo, un spécialiste du genre. Selon L’Equipe, le yacht est estimé à 2,5 millions d’euros. Interrogé par le quotidien sportif sur l’enquête qui le viserait, Waldemar Kita a dit réserver ses réponses à la justice.