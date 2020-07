Franck Ribéry et les montres : ses pièces les plus folles

L’intérêt de Franck Ribéry pour les montres est ancien. Il s’est accentué dans le temps, en progressant dans le jeu et les contrats, au Bayern Munich principalement. Déjà en 2012, l’ailier français avait fait le buzz parce qu’il portait un modèle avec le 7 de son numéro fétiche en carrière. Elle était de la maison suisse deLaCour, version Bichrono personnalisée en diamants.

Une Rolex en diamants et personnalisée offerte par son épouse

Dernièrement, c’est le cadeau de son épouse qui a fait parler, c’est une Rolex, version Sky-Dweller, avec des diamants simples ou taillés en baguettes, qui forment notamment le 7 ici aussi présent, au niveau du fermoir. Pièce unique, elle est estimée à plus de 100 000 euros.

Franck Ribéry en pince pour les montres signées Richard Mille

L’ailier de 37 ans n’a pas que des modèles personnalisés, mais certains sont d’une valeur bien supérieure. Pour celles que l’on voit sur les réseaux sociaux, ses trois signées de la marque Richard Mille principalement. Il a d’abord une RM 11-03 McLaren, au bracelet orange iconique de l’écurie automobile britannique. Elle n’existe qu’à 500 exemplaires et elle vaut près de 200 000 euros.

Il a aussi une plus rare RM 11-03 Jean Todt 50th Anniversary, au nom de l’actuel président de la Fédération internationale de l’automobile. Elle est produite à 150 exemplaires et estimée à près de 350 000 euros. Il a encore une RM011 Flyback Chronograph « White Ghost ». Pas la plus chère, donnée proche de 150 000 euros, mais il n’y a que 30 exemplaires dans le monde.

Un modèle Audemars Piguet pour signer son contrat à la Fiorentina

D’une autre marque et d’un modèle plus modeste enfin, il avait une version Royal Oak d’Audemars Piguet, à l’instant de parapher son contrat de deux ans à la Fiorentina, le 21 août dernier. A 37 ans, au crépuscule de sa carrière, Franck Ribéry affiche un palmarès à la hauteur de ses bijoux, avec la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et une finale de Coupe du monde avec les Bleus pour quelques prestigieuses lignes à son CV chargé. Il est le footballeur français le plus titré (clubs et nation confondus), avec Karim Benzema.