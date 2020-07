Franck Ribéry pose avec son nouveau « monstre » de 730 chevaux

Elle n’a pas les courbes et l’aérodynamisme d’une supercar, mais question motorisation et puissance sous le capot, elle tient la route et la comparaison. Elle, c’est l’Audi RS6 Mansory, une version plus bestiale que ne l’est déjà de base, le modèle produit par le constructeur aux anneaux. Sortie ce printemps sans avoir eu sa présentation officielle, par la faute du Covid-19, elle est entre les mains Franck Ribéry.

Franck Ribéry a gardé la fibre Audi de ses années bavaroises

L’attaquant français de la Fiorentina a été formé à l’école d’Audi, toutes ses années sous le maillot du Bayern Munich, il en a gardé le goût pour les voitures produites, en quittant l’Allemagne pour l’Italie. Dopée par Mansory, cette RS6 développe 730 chevaux, soit 130 de plus que la version d’origine. Si bien que ce break peut franchir le 0 à 100 km/h en 3,2 petites secondes (contre 3,6 secondes). Sa vitesse de pointe n’a pas été communiquée, mais elle dépasse sûrement les 305 km/h de la RS6.

Une RS6 musclée par le préparateur allemand, Mansory

Côté look, la sobriété domine, tout en noir avec des touches de tango, sur la carrosserie extérieure – musclée en la circonstance par Mansory -, autour des jantes et les étriers des freins. Cette RS6 est seulement la deuxième collaboration du constructeur Audi et du préparateur Mansory, après une première version plus ancienne, sur une R8.