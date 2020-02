Haaland pose après le PSG avec une montre en or rose à 45 000€

Erling Haaland est sur un petit nuage. L’attaquant norvégien est en train de gravir toutes les étapes vers les sommets, à une vitesse prodigieuse. Il n’a que 19 ans, il a débuté son exercice en Autriche et défend désormais les couleurs du Borussia Dortmund, avec lequel il vient de dominer le PSG (2-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, mardi. A cette occasion, le jeune homme de 19 ans a été élu joueur du match et pour recevoir son trophée, il portait l’accessoire stylé pour l’image : une montre de la marque Hublot.

Joueur du match contre le PSG, Erling Haaland a posé avec sa belle toquante

Celle qui est justement chère à son alter-ego parisien Kylian Mabppé ; l’attaquant champion du monde est un ambassadeur de la société suisse. Pas Erling Haaland, mais les marques vont nécessairement s’intéresser tôt ou tard à lui, qui perce au plus haut niveau. Mardi, Haaland avait à son poignet un modèle Spirit of Big Bang King Gold. Le boîtier et la lunette sont en or rose 18 carats, le cadran en saphir, les aiguilles plaquées or satinées avec luminescent blanc. Quant au bracelet, il est en caoutchouc noir et cuir d’alligator marron.

Le phénomène norvégien affole toutes les stats cette saison

Ce garde-temps est assemblée à la main et offre une réserve de 50 heures de marche. Son prix avoisine les 45 000 euros à l’achat. Erling Haaland a rejoint cet hiver le Borussia Dortmund, dans le cadre d’un contrat de quatre ans et demi, jusqu’en 2024, payé près de 8 millions d’euros bruts. Depuis l’entame de cet exercice, le Norvégien a déjà inscrit 21 buts avec le Red Bull Salzbourg et 11 avec le Borussia Dortmund, pour un total de… 34 matches disputés. Ses stats sont tout simplement monstrueuses !