Karim Benzema, bienvenue dans sa maison de confinement à 5M€

Même confiné chez lui comme tout le monde, Karim Benzema a réussi le tour de force de tirer toute la couverture médiatique à lui, au lendemain d’un live chat partagé avec la communauté de ses suiveurs, sur les réseaux sociaux. L’attaquant du Real Madrid s’est isolé de la crise sanitaire, chez lui dans la maison qu’il occupe, en banlieue nord de Madrid, dans la cossue région de la Moraleja.

Vivent dans une même zone géographique, son camarade français Raphael Varane, le latéral brésilien Marcelo dont nous avons déjà observé la demeure, ou le capitaine Sergio Ramos qui a investi une douzaine de millions d’euros, pour s’offrir la maison de ses rêves, au printemps dernier. Karim Benzema est installé chez lui depuis une dizaine d’années, qu’il est un joueur du collectif merengue.

Installé à la Moraleja depuis qu’il est en Espagne

L’attaquant de 32 ans partage régulièrement des images de sa maison, dans des clips qu’il met en avant sur ses réseaux sociaux. A l’extérieur sont visibles le terrain pelousé avec des palmiers et la terrasse pour la piscine et le jacuzzi. Dedans, le joueur a l’essentiel pour conserver la forme physique en cette période de repli collectif. Pour particularité du lieu, son dressing juste occupée par des rangées et étagères entières de chaussures. Et puis les voitures, puisqu’il a des bolides d’exceptions estimés à plusieurs millions d’euros, au total. Karim Benzema ne serait pas le propriétaire de sa maison évaluée à près de 5 millions d’euros, dont il ne serait toutefois pas le propriétaire.