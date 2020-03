Les smartphones customisés et en or des joueurs du PSG

C’est une nouvelle tendance qui prend de l’importance dans le sport, et dont nous même relayons parfois certaines réalisations. La personnalisation de son smartphone est monnaie courante, puisque ces appareils sont devenus indispensables à notre quotidien. Les versions les plus hauts de gammes sont en or et personnalisées. Au PSG, ils sont plusieurs à s’être rapprochés d’une marque anglaise spécialisée.

Des téléphones en or 24k pour des joueurs du PSG

Idesign Gold pour son nom, a créé des modèles pour au moins trois joueurs du collectif parisien. Et elle a partagé sur les réseaux sociaux, l’image de Choupo-Moting, avec l’un de ses modèles standards. Ce sont tous des dernières versions du fabricant à la pomme. Tous ont également en commun d’être en or 24 carats sur la surface extérieure. Pour Kylian Mbappé, Neymar et Thiago Silva, ils sont gravés d’après les références personnelles choisies.

Initiales et numéros de maillots pour tous

Au champion du monde le plus « classique », avec son nom en lettres majuscules par-dessus son numéro 7 de maillot. Et les logos du PSG et la Fédération française. Thiago Silva n’a fait qu’inscrire ses initiales, plus le 2 de son maillot. Et sur le haut, la mention « Monster » de son surnom. Quant à Neymar, c’est son nouveau logo « made in Nike » qui domine, avec la chauve-souris de Batman et le 10 plaqué sur la partie haute.