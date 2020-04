Lionel Messi, bienvenue à bord de son jet à 12 M€

Avec le 10 de la star de la sélection d’Argentine et du FC Barcelone, impossible de le rater sur le tarmac. Malgré cette évidence sur le passager qui l’emprunte, Lionel Messi n’en est pas le propriétaire. C’est une société de son pays qui l’exploite et le loue au joueur pour ses déplacements sur la surface du globe. Le jet privé de la famille Messi est un Gulfstream V de 2004.

Un jet qui n’appartiendrait pas à Lionel Messi

C’est un avion d’affaire pour personnalités fortunées. A l’intérieur la Pulga et ceux qui l’accompagnent profitent d’une cuisine, deux salles de bain et seize sièges qui se rabattent en huit lits. Petite coquetterie pour la famille, les prénoms de chacun sont inscrits sur les marches qui mènent de la piste à l’habitacle. Dans l’ordre de bas en haut et du plus jeune au plus âgé : Mateo, Ciro, Thiago, Antonela et Leo.

Idéal pour se déplacer vite et loin

Le Gulfstream V peut voler plus de 10 000 kilomètres à une vitesse maximale de 966 km/h. Son prix est estimé proche de 12 millions d’euros. Découvrez quelques images de l’appareil dans le diaporama ci-dessus.