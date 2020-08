Lionel Messi et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Lionel Messi, s’il part de Barcelone, devra laisser toute une vie derrière lui. A moins qu’il ne la conserve, peut-être sa magnifique maison à près 8 millions d’euros. Et sûrement les voitures, qu’il a ou a eu en sa possession. Dans ce registre l’Argentin est très discret. Il se borne le plus souvent à venir respectueusement aux entraînements, avec les modèles que prêtent les sponsors du Barça : avant Audi, depuis la saison dernière, Cupra.

Lionel Messi et les voitures : ses bolides en images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 8

Question voitures, Lionel Messi nourrit les fantasmes

Messi nourrit aussi les fantasmes. Il y a quelques années en arrière, une rumeur lui prêtait l’achat d’une Ferrari 335 S Spider Scaglietti de 1957, soit la voiture la plus chère jamais vendu à cette époque, à 32 millions d’euros. Il y avait répondu avec humour, sur les réseaux sociaux. En Argentine, le très populaire journal Olé, a fait l’inventaire des bolides de la Pulga. Evidemment il y a des Audi, chaque année le constructeur aux anneaux prêtait aux joueurs des voitures de sa gamme. Lionel Messi en a éprouvé plusieurs.

De gros SUV ou 4×4, sinon de puissantes sportives

Chronologiquement, le meneur toujours au FC Barcelone a roulé en Cadillac Escalade, un gos SUV de plus de 5m de long et 2 de large et de hauteur. Egalement avec une plus sportive, Maserati Gran Turismo Mc Stradale. Elle vaut près de 200 000 euros, elle est poussée par un moteur V8, 4,7 litres de 449 chevaux. Elle peut atteindre le 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. Plus tard, Messi est monté encore en puissance, avec une Ferrari F430 Spider ; elle avale le 0 à 100 en 4,1 secondes et taquine les 300 km/h, en pointe.

Pour des voitures plus familiales, l’Argentin a eu pour plus volumineux, un Lexus LX 570 et différents modèles de Range Rover, avec quelques 550 chevaux sous le capot. C’est autant que la Porsche Panamera, pour le dernier bolide cité, à son sujet.