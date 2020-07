Lionel Messi va ouvrir son 4e hôtel dans les Pyrénées

Les affaires prospèrent pour Lionel Messi dans le domaine de l’immobilier. Le numéro 10 au Barça a fait l’acquisition d’un 4e hôtel, via sa chaîne hôtelière Messi i Majestic Hotels, nous révèle Sport. Situé dans la station de ski de Baqueira Beret, dans les Pyrénées, à Lleida, cet établissement aura une catégorie quatre étoiles.

Selon le média espagnol, l’hôtel se compose de 141 chambres face à la vallée, avec un circuit thermal, une piscine, une salle de sport, une salle de réunion, un service de guide, des activités en montagne etc… Une offre gastronomique et un club pour enfants sont également au menu. L’ouverture de l’hôtel, anciennement nommé Himalaia Baqueira, détenu par la filière française Pierre & Vacances, est prévue pour l’hiver prochain.

L’Argentin exploite une nouvelle saison, après l’été

Avec cette nouvelle acquisition, l’Argentin agrandit son champs de vision, en attirant des amoureux du ski et de la saison hivernale. La Pulga, qui a marqué son 700e but dans sa carrière, face à l’Atlético, le 30 juin dernier, a ouvert trois autres hôtels de sa société Messi i Majestic : MIM Sitges, MIM Ibiza et MIM Majorque, destinés à la saison touristique estivale. L’attaquant, formé à la Masia, n’est pas le seul à investir dans le monde de l’hôtellerie puisque son compère portugais, Cristiano Ronaldo, possède également des établissements, notamment deux dans son pays natal et un à Madrid dont l’ouverture est prochaine.