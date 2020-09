Luis Suarez va quitter sa maison à 5M€. Voisine de Lionel Messi

Les yeux vitreux et chargés d’émotion, les images de Luis Suarez sortant du centre d’entraînement ce mercredi sont peut-être les dernières pour lui, associées au FC Barcelone. Il devrait quitter le club pour rejoindre celui de l’Atlético Madrid. L’Uruguayen a passé un peu plus de six ans en Catalogne, et une bonne paire d’années dans la cossue région de Castelldefels, là où il a, avec sa famille, une grande maison estimée à près de 5 millions d’euros.

Luis Suarez a sa maison voisine de celle de Messi

Elle est voisine proche de celle de Lionel Messi, avec lequel le Pistolero entretient des rapports amicaux. Luis Suarez a 1 000 m2 de surface habitable, sur une superficie totale de 1 500 m2, avec son jardin. L’extérieur est ce qu’il y a de plus reposant, avec la piscine et l’horizon dégagé, non loin de la Méditerranée, en toile de fond. Elle est visible en carte postale, depuis le toit de la résidence, transformé en une grande terrasse, pour l’oisiveté.

Les connexions de Griezmann pour vivre à Madrid ?

Et pour entretenir la condition physique, l’attaquant de 33 ans a sa propre salle de sport. La maison, sur deux étages, avec le séjour et la grande cuisine en bas, abrite aussi une salle de cinéma. En quittant Barcelone pour Madrid, Luis Suarez va-t-il se séparer de sa maison ? Nul ne le sait encore. Mais il pourra peut-être se rapprocher d’Antoine Griezmann, au cas où l’attaquant français aurait encore la demeure à près de 6 millions d’euros, où il résidait, pendant ses années à l’Atlético.