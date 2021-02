Mayweather offre cette Rolex en diamants à son petit-fils de 5 semaines !

Grand-père depuis cinq semaines, Floyd Mayweather gâte son petit-fils… à sa façon. Habitué aux achats démesurés, à l’extravagance et au « bling-bling », le boxeur américain n’a pas failli à sa réputation. Il a offert une montre, de la marque de luxe Rolex au nouveau-né. Un cadeau généreux, qui permettra au bébé de ne pas être en retard.

D’après Marca, il s’agirait du modèle « Rolex Oyster Perpetual Datejust« , d’une valeur de 37 000 €. Mais, selon l’image postée par la mère de l’enfant sur Instagram, avec l’ajout de multiples diamants, il se pourrait que le prix s’élève à plus de 100 000 €. Le cliché, a été pris à l’intérieur d’un jet privé, il s’agirait du premier vol de l’enfant, comme indiqué sur le post.

Entre 2010 et 2020, le boxeur a amassé près de 915 M $, ce qui fait de lui le sportif le mieux payé de la décennie, devant Cristiano Ronaldo et Messi, d’après le magazine Forbes. Son combat face à Conor McGregor, a largement contribué à un tel montant, l’affrontement entre les deux hommes a rapporté 300 M $ à l’Américain.

Floyd Mayweather has bought his five-week-old grandson a diamond gem-set Rolex and taken him for his first ride on a private jet… pic.twitter.com/vffsA8Vdfh

— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 19, 2021