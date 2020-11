Milan AC : Ibrahimovic régale une PS5 à ses partenaires

Ils sont trois. Au moins. Heureux propriétaires d’une console de jeu PS5, tout juste sortie dans le commerce, ce jeudi 20 novembre. Au moins trois joueurs du Milan AC, qui doivent leur présent à un partenaire de l’équipe, en l’occurence le leader de 39 ans, Zlatan Ibrahimovic. Samu Castillejo, Rafael Leao et Mateo Musacchio, pour ceux que cela concerne, ont partagé leur cadeau sur les réseaux sociaux.

Zlatan joue le Père-Noël un peu avant l’heure

En remerciant, évidemment, le généreux donateur de leur avoir permis de profiter du bien le plus vendu et recherché de cette fin de semaine. A chacun sa mise en scène pour adresser un mot en retour, à l’attaquant suédois de 39 ans. La palme revient incontestablement à l’ailier espagnol, Samu Castillejo, pour son combo Lamborghini + PS5 pour le plaisir des yeux et l’envie du coeur.

L’attaquant du Milan AC fait quelques jaloux

Cette offrande a forcément fait réagir le monde des réseaux sociaux. Avec des réactions parfois sinon amusées, amusantes, car la PS5 sitôt sortie est déjà en rupture de stock. « Pas étonnant que nous, la plebe, nous ne puissions pas en trouver, tous les foutus footballeurs ont la leur. » La PlayStation 5, console de la nouvelle génération de Sony, est vendue au grand public, au prix de 499 euros.