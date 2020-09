NBA 2020 : Bienvenue dans la nouvelle maison à 2,9M$ d’Evan Fournier

Le basketteur français Evan Fournier a eu le nez fin. Lui et sa femme, Laura, viennent d’acheter leur nouvelle maison à 2,9 M$ (2,44 M€), dans la banlieue nord d’Orlando, ville où il évolue au poste d’arrière en NBA 2020, selon une information de Realtor. Initialement fixé à 3,25 M$, le contexte économique a fait diminuer le prix de cette énorme propriété, située en plein dans la station de sports d’hiver de Winter Park.

Evan Fournier change de maison pour plus grand

Décidément, notre star française aime bouger. En 2016, Il avait déjà fait l’acquisition d’une maison à 2,3 M$, composée de 5 chambres et 6 salles de bain. Sa nouvelle résidence dispose quant à elle de 600 mètres carrés de surface habitable. Cette maison aux allures de manoir comporte 5 chambres et 5 salles de bain, le tout dans un style épuré et moderne. Tandis qu’un terrain de 8 000 mètres carrés, offre au couple une vue splendide sur le lac du parc. Envie de naviguer ? Un hangar à bateaux donne directement sur les berges. Un petit coup de froid ? Plusieurs cheminées chauffent la maison. Evan Fournier vivra donc maintenant dans cette beauté habitable, située à seulement 15 minutes en voiture de l’Amway Center, stade du Magic d’Orlando.

Un signe qu’il ne changera pas d’équipe NBA en 2020 ?

Agent libre à la fin de la saison, le cas d’Evan Fournier a beaucoup fait cogiter l’équipe des Orlando Magic. A 27 ans, l’arrière français semble se sentir bien en Floride, mais il a aussi soif de victoire. Il peut cet été choisir de partir, ou d’activer son option de joueur à 17 M$ pour un an. Depuis le début de saison, il a plutôt laissé penser à un départ. Il déclarait, plus tôt dans l’exercice, à BeIn Sports : « Si tu me proposes tout de suite d’être dans une équipe qui gagne le titre, que je le gagne à 27 ans, que je suis dans mon prime et que je suis un joueur majeur de l’équipe avec 30 minutes par match, je le prends direct ». Mais l’achat de cette maison brouille les pistes. Un style familial, un prix record et un emplacement avantageux pour rejoindre le stade du Magic sont des paramètres qui sont contraire à l’idée d’un départ imminent. La maison d’Evan Fournier est à découvrir en images, dans le diaporama ci-dessus.