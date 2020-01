N’Golo Kanté a toujours la même voiture depuis 2015 : une Mini !

La simplicité de N’Golo Kanté n’a probablement aucun égal dans le monde du football. Les exemples qui le prouvent augmentent depuis qu’il est médiatisé. Un peu malgré lui. Dernier en date celui que rapporte le Sun, qui a remarqué que le joueur des Blues de Chelsea roule en Mini Cooper pour se rendre quotidiennement aux entraînements de son équipe. Et devinez quoi ? Il a gardé la même depuis son arrivée, sur le sol anglais.

Le joueur le mieux payé de Chelsea a la même voiture depuis 2015

A Leicester, en 2015, un club avec lequel il est devenu champion d’Angleterre, un an plus tard. Kanté avait déjà sa voiture, couleur blanc ivoire, qui ne l’a plus jamais quitté. Même quand il l’a un peu amoché en 2018. Il l’a réparé plutôt que d’en changer. Champion du monde en Russie, N’Golo Kanté est aujourd’hui millionnaire. Il appartient au top 20 des joueurs les mieux payés du football britannique, avec près de 9 M€ estimés, pour sa saison 2019-20 à Chelsea. Il pourrait s’offrir n’importe laquelle des voitures construites sur terre, mais il n’a de fidélité que pour sa modeste Mini.

N’Golo Kanté à Cobham en janvier… Avec sa Mini Cooper complètement abîmée… rétroviseur cassé et carrosserie endommagée. Une simplicité qui fait plaisir à voir. Quel homme… pic.twitter.com/4ncUq5tKwk — Chelsea FR (@ChelseaFrance) May 23, 2018

N’Golo Kanté n’a même pas eu droit à la voiture offerte aux autres champions 2016

Et pas une autre, quand bien même aurait-elle perdue la moitié de sa valeur d’après les calculs du Sun. Avec plus de reconnaissance de la part de Leicester en son temps, le Français roulerait depuis quelques années au volant d’une plus rutilante BMW i8 puisqu’un modèle a été offert par la direction, à tous les joueurs auteurs de l’un des plus gros exploits du foot anglais, avec le titre de champion 2016. Mais N’Golo Kanté, parce qu’il avait choisi de partir pour Chelsea en avait été privé. Quelque chose nous dit, que le cadeau l’aurait de toute façon gêné, parce que peut-être trop gros et trop voyant à assumer, quand on ne jure que pour une citadine.