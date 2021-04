Novak Djokovic, bienvenue dans sa nouvelle maison à 10M€, à Marbella

Depuis cet hiver, Novak Djokovic a un nouveau pied à terre, situé en Espagne.

Cet hiver, Novak Djokovic est devenu propriétaire d’une villa à Marbella, en Espagne. Le Serbe, avait déjà loué la maison en printemps dernier, lors du premier confinement, pour une somme de 10 000 euros par semaine. Le charme de la demeure, a tellement conquis le tennisman, qu’il a décidé de se l’offrir définitivement, pour un montant de 10 millions d’euros. Le numéro un mondial est un habitant de Monaco, c’est donc une résidence secondaire qu’il vient d’acquérir. Ce n’est pas sa première, puisqu’il en a déjà disposé de plusieurs, notamment à Miami, ou encore dans son pays natal, la Serbie.

Visite en images de la maison à 10M€ de Novak Djokovic ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 15

Djokovic a tout ce qu’il faut dans cette maison

La magnifique maison, dont Djokovic a fait l’acquisition compte neuf chambres et huit salles de bain. La villa a des atouts très importants, pour y loger un sportif de haut niveau, du calibre du Serbe. Il y a une piscine couverte, un spa avec sauna et bains turcs. Un terrain de tennis est bien évidemment, construit sur la propriété. Il y a aussi une salle de musculation, équipée de tout ce qu’il faut, pour qu’un sportif garde une bonne condition physique. Enfin, pour son plus grand plaisir, une salle de cinéma et un espace de jeux, avec billard et baby-foot, sont à sa disposition. Elle est à découvrir en images, dans le diaporama ci-dessus.

La fortune du Serbe

La fortune du Serbe, est estimée à 220 millions d’euros. Au total, c’est plus de 122 millions d’euros, qu’il a engrangé avec les primes ATP. Il a différents contrats de sponsoring, avec Lacoste, Head, Peugeot, Seiko, Unicef, Ultimate Software. Il est aussi associé à Asics, en 2018, il aurait permis au secteur des chaussures de tennis de progresser à hauteur de + 2,4%. ll a rejoint la marque au lancement de la saison 2018, après des années à jouer avec des produits adidas aux pieds.