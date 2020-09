OM : Les voitures des joueurs en images. Découvrez en quoi ils roulent

A Marseille, tous les joueurs ont tous une UX du constructeur Lexus, pour voiture de fonction, en vertu du partenariat passé avec la maison mère, Toyota. Certains en font usage, pour montrer l’engin au public présent devant les grilles du centre Robert-Louis-Dreyfus, les jours d’entraînement. Pas tous, certains à l’OM préfèrent leurs voitures personnelles, qu’elles soient de la catégorie des SUV, de plus volumineux 4×4 ou de clinquantes supercars.

A Jordan Amavi la plus clinquante et Thauvin la plus chère

A propos de rutilante, celle de Jordan Amavi que nous avons déjà évoqué, l’est tout particulièrement. Elle est rare, de part son modèle, une F12 version Onyx Concept, et pour sa couleur entre du cuivre et du doré. Elle n’est toutefois pas la plus chère de celles que nous ayons repéré entre les mains des Phocéens (en précisant que beaucoup ont plusieurs voitures personnelles). Florian Thauvin avec sa Ferrari 458 estimée à près de 350 000 euros, plus ou moins selon les versions, domine. Leandro Paredes au PSG, a la même. Miralem Pjanic aussi, dans une autre couleur grise et noire plus sombre.

La voiture de Benedetto est aux couleurs de l’OM

Pour une touche plus locale, sous le ciel de la Méditerranée, il faut pointer les yeux sur le bolide de l’attaquant Dario Benedetto. Il est du même bleu ciel que le maillot phocéen, et c’est pour le modèle, une McLaren 570S, pas très commune sur les routes de la Provence. Quant à Alvaro Gonzalez, autre joueur hispanophone du collectif marseillais, il lui arrive d’alterner entre une Lamborghini Aventador, rouge, et une racé Mercedes AMGT GT foncée. Les voitures des joueurs de l’OM, cette saison 2020-21, sont à découvrir en images, ci-dessus.