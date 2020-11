Pjanic, Coutinho… Les voitures des « nouveaux » joueurs du Barça

Au FC Barcelone depuis la saison dernière, le club roule pour Cupra, devenu pour l’occasion un partenaire « automobile et mobilité », jusqu’en 2024. Mais alors que Audi, le précédent sponsor, offrait aux joueurs, des voitures sous la forme de prêts de fonction, rien jusqu’ici n’a été organisé de la part du constructeur espagnol. Rien de public à tout le moins.

Point de Cupra les recrues du Barça penchant pour d’autres modèles

De fait, les joueurs s’équipent indépendamment. Notamment, les nouveaux, recrutés récemment ou de retour au club après des prêts, comme Philippe Coutinho. Tous sont de mêmes clients de la société catalane, DriverCars. C’est elle qui leur a fourni les véhicules à découvrir en images ci-dessous, aux hommes de Ronald Koeman et à d’autres récemment. Souvent des anciens, comme le gardien Jasper Cillessen (en G63 AMG), ou Arthur Melo qui vient de filer à la Juventus, en échange de Miralem Pjanic.

Miralem Pjanic en Range Rover, Philippe Coutinho en Mini…

A peine arrivé et déjà intéressé, le milieu de terrain a fait le choix de rouler en Range Rover Sport. Point commun à tous les joueurs ci-dessous : ils ont une préférence pour les couleurs sobres, en nuancier du noir au blanc. Range Rover, MINI, Audi et Mercedes ont la cote chez les joueurs du FC Barcelone. Point ici de supercar ou berline de luxe, mais des automobiles à plus ou 100 000 euros, selon les versions choisies par chacun.

Miralem Pjanic (Range Rover Sport)

Philippe Coutinho (Mini Cooper S)

Ronald Araujo (Mini JCW)

Matheus Fernandes (Mercedes GLC 63 S Coupe)

Sergi Roberto (Mercedes G)

Jordi Alba (Range Rover Sport)

Carles Aleñá (Audi RS3)