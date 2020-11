PSG : Areola nous montre sa voiture préférée. Couleur psychédélique

Alphonse Areola est parti de Madrid à Londres, sans passer par la case départ du PSG. Si ce n’est rapidement entre deux prêts. Après le Real, c’est Fulham dont le gardien international français défend les buts et les couleurs, cette saison 2020-21. Pour garder le contact avec ses fans, en ces temps de repli à la maison, il a lancé en ce début de semaine, un questions/réponses, en « story », sur sa page Instagram.

Alphonse Areola en pince pour son Classe G version holographique

Dans la liste des choses demandées : ce qu’il préfère pour tuer le temps, est-ce qu’il prend des cours de langue, où et à quel âge il a débuté le football… Et également sa voiture préférée. Parce qu’Alphonse Areola a ou a eu entre les mains, quelques engins tantôt démoniaques, sinon plus sages sur les chevaux, mais pas toujours par la couleur. En témoigne sa réponse à ce sujet : sa voiture préférée est une Mercedes G Brabus, dont il fait usage « tous les jours », tel qu’il l’écrit.

Le gardien sous contrat au PSG n’est pas le seul à avoir ce modèle

D’une couleur toutefois pas banale, en version irisée, qui change selon la lumière du moment. Sa réponse au post est adressé à MS Motors, comprenons donc que c’est dans le sud de la France, chez le spécialiste des voitures de luxe, que le gardien du temple du PSG ou de Fulham s’est fourni. Alphonse Areola avait déjà cet imposant véhicule quand il était à Madrid, en Espagne. Il l’a suivi en Angleterre et là-bas, il ne doit pas dépareiller sur le modèle, car le Mercedes classe G est un classique, que de nombreux joueurs ont éprouvé : Ivan Rakitic en a un depuis l’été, Rashford, Luke Shaw ou Phil Jones en usent régulièrement tandis que ceux de Gareth Bale et David Luiz étaient à vendre tour à tour.

Une Lamborghini Aventador féroce, en plus dans le garage

Enfin, tel que le souligne son partenaire à Fulham, Neeskens Kebano, dans la question suivante, le champion du monde 2018 a aussi une Lamborghini Aventador S dans son garage, un autre modèle « made in MS Motors », qui ne manque pas d’allure esthétique et encore moins de souffle dans le moteur.