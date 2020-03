PSG – Bienvenue dans la maison à 8M€ où Neymar confine

Neymar a quitté la France et le club du PSG, pour rentrer chez lui au Brésil, alors que la planète est à l’arrêt, pour cause de Coronavirus. L’attaquant de 28 ans s’est retranché dans sa maison située à Mangaratiba, au sud de Rio. Résidence qui recueille tous les qualificatifs de la démesure et/ou de l’extravagance. Il l’a acheté en 2016 pour un prix estimé à huit millions d’euros.

Neymar a quitté le PSG pour rentrer au Brésil

Son confinement, le crack du Paris Saint-Germain le vit dans plus de 6 200 mètres carrés de surface habitable. Il y a six suites, un sauna, un spa et un jacuzzi, deux piscines (une intérieure, l’autre extérieure), un gymnase pour garder la forme physique, un court de tennis, ainsi qu’un héliport, si l’envie de prendre la tangente se fait forte. Neymar y est à son aise, pour suivre sans difficultés le programme d’entraînement donné par sa direction.

Une maison dingue pour s’abriter et suivre le programme d’entretien

Le joueur a quitté son autre grande maison de Bougival, où il réside d’ordinaire pour une mise au vert dans son pays. Son retour en France n’est pas encore programmé, tant que nul ne sait quand le monde sortira de la crise. Au Brésil, plus de 500 personnes ont été testées positives au Coronavirus et sept à ce jour, en sont décédées.