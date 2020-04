PSG – Dans la maison à 2,8M€ où confine la famille Icardi

Le repli de la famille Icardi pour le confinement est à l’origine d’une polémique, qu’en la circonstance personne d’autres que les principaux protagonistes n’a déclenché. Maxi Lopez, l’ex de Wanda Nara s’est émut sur les réseaux sociaux, de son retranchement avec Mauro, l’attaquant du PSG et les enfants (dont les siens, à Maxi Lopez), dans la région de Côme où ils ont une grande maison près du lac. Dans un coin de l’Italie où le Coronavirus fait des ravages.

La maison à 2,8 M€ des Icardi en quelques images

L’attaquant du PSG et sa famille sont partis confinés en Italie

Wanda Nara a rétorqué qu’elle et les siens étaient à l’abri, et elle prend pour preuve l’isolement de la résidence dans un village voisin de Côme où, dit-elle au magazine Chi, le virus est contenu. Très exactement à Brienno, un village voisin de Laglio où George Clooney possède une résidence. La « maison de [ses] rêves », dixit Wanda Nara dispose d’un immense jardin, avec une vue directe sur le lac. C’est en gros l’endroit parfait, pour confiner sans souffrir.

Une grande maison nichée sur les bords du lac de Côme

La maison à trois étages et autant de chambres (plus deux salles de bain), au premier. Selon The Sun qui détaille, il y a une autre salle de bain au rez-de-chaussée, avec une cave et une buanderie. La propriété a aussi sa dépendance, divisée en deux appartements avec, pour chacun, une chambre, une salle de bain, une cuisine, un salon, et un parking en plus. L’accès au lac est direct, il y a même une embarcadère pour prendre le large des plus facilement. La maison est à découvrir en quelques images partagées par le couple, via le diaporama ci-dessus, elle est estimée à près de 2,8 millions d’euros