PSG : Mbappé à Lisbonne avec une montre à 20 000€… pour les femmes

La frontière est minime, entre un modèle pour les hommes et un autre dédiés aux femmes. Faut-il avoir l’oeil expert comme certains sur les réseaux sociaux pour remarquer le détail ; cela ne saute pas aux yeux. Mais en effet, la montre que portait Kylian Mbappé, en conférence de presse précédent le match du PSG face au Bayern Munich, en finale de la Ligue des champions, est une version pour les « ladies ».

Un modèle « ladies » au poignet de Mbappé

C’est ainsi que l’a pensé la maison suisse, Hublot, dont le champion du monde français est un ambassadeur. En conséquence, l’attaquant de 21 ans, change régulièrement de modèle, quand il se produit publiquement. Juste avant de se rendre à Lisbonne, il posait sur les réseaux sociaux, avec un modèle Hublot Spirit Of Big Bang. Cette fois, c’est une version Big Bang Steel blanche, avec 194 diamants (pour un total de 1.12 carats), sur le boîtier inoxydable, et 114 de plus (1.18 carats), sur la lunette.

De la visibilité pour son sponsor avant PSG – Bayern

Son bracelet est blanc, en caoutchouc, elle est à remontage automatique avec une réserve de marche proche de 42 heures. Son prix est estimation, plus ou moins donnée à près de 20 000 euros. Kylian Mbappé est le premier footballeur en activité, ambassadeur de Hublot (Alex Morgan l’est également devenue à son tour). Il partage notamment ce rôle, avec la légende du football brésilien, Pelé. Ce dimanche, c’est avec Neymar, un autre illustre joueur auriverde, qu’il tentera d’ajouter une ligne majeure, à son palmarès déjà fourni.