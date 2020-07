PSG : Neymar porte une montre à 600 000€… qui serait fausse !

C’est le fail du moment, s’il est bien certifié. Pour tout vous dire à Sportune, nous n’en sommes pas capables. Mais les experts des toquantes sont plusieurs à l’affirmer, depuis qu’un cliché de Neymar, bras dessus bras dessous avec Kylian Mbappé, circule sur la toile. Au poignet du joueur brésilien, il y a une montre qui, d’apparence est une Richard Mille, du modèle imaginé par l’homme d’affaire français de la maison suisse, avec l’artiste Cyril Kongo.

Neymar avec une montre RM 68-01 estimée proche de 600 000€…

La RM 68-01 n’existe qu’à 30 pièces dans le monde, elle est estimé plus ou moins à 600 000 euros, et l’attaquant brésilien du PSG compterait parmi les heureux propriétaires. Sauf que certains affirment que la montre qu’il portait, sur l’instantané partagé, est une fausse. S’il est exact que les pièces de Richard Mille sont régulièrement copiées, plus ou moins vulgairement selon les versions, impossible pour nous d’en juger.

… Mais qui serait une fausse au poignet de l’attaquant du PSG

Le compte watchescelebrities, lui, l’assure parmi d’autres. Et croit même savoir que ce n’est pas la première fois, que le Brésilien est « pris » avec une fausse montre, Richard Mille. Etonnant, alors que Neymar a gagné selon Forbes, sur la seule dernière année écoulée, la bagatelle de 95,5 millions de dollars (89,1 M€), c’est-à-dire bien assez pour s’offrir toutes les montres qu’ils désire et qui existent dans ce monde.