PSG – Neymar pose avec une montre en or 18 carats

Une nouvelle montre vue sur Neymar. Elle n’est pas un modèle de la marque GaGa Milano, dont l’attaquant du PSG est un ambassadeur, mais un produit de la marque Rolex. Ce samedi, le joueur de 28 ans, retranché en ce moment au Brésil pour le confinement, a publié une image en story en signe d’encouragement à l’attention de ses millions de fans. Vêtu d’une casquette, d’un maillot des Lakers et avec son garde-temps au poignet droit.

Neymar pose sur les réseaux sociaux avec une Rolex en or

C’est une version de la coté Daytona, en or jaune 18 carats, avec son cadran vert. Elle est à remontage automatique avec une réserve de marche de 72 heures. Le bracelet et le boîtier sont en or jaune, le cadran en verre saphir. Elle est étanche jusqu’à une centaine de mètres, même s’il ya mieux pour s’adonner à la plongée sous-marine, avec. Cette Rolex Cosmograph Daytona est décrite par la marque comme « le meilleur outil de chronométrage des pilotes de course d’endurance ».

Une montre à 34 500 € qui n’est pas la plus chère de l’attaquant du PSG

La vélocité conviendrait peut-être plus que l’endurance à Neymar, mais cette montre à 34 500 euros n’est pas la plus chère que possède le crack du Paris Saint-Germain. Il est notamment l’un des 30 propriétaires exclusifs de la montre RM 68-01 Cyril Kongo, vendue à 850 000 euros !