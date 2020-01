PSG – On a trouvé la montre à porter avec le nouveau maillot 4th (mais elle est pas donnée)

Dévoilé ce vendredi, le nouveau maillot fourth du PSG est une pièce produite par Jordan brand. Esthétiquement, il est tout noir, des épaules vers le bas, avec une bande épaisse verticale au centre, en bleu, blanc et rouge. Comme les couleurs du drapeau français et de sa capitale. Les mêmes également que l’on peut retrouver sur la montre de Jacob and Co, pour son hommage à la marque Bugatti.

La montre Jacob and Co pour Bugatti s’assortie au maillot du PSG

Le modèle Epic X Chrono Bugatti Chiron 110 éditée en vertu du partenariat qui unit deux marques de prestiges : le constructeur automobile français et le diamantaire américain. Deux montres ont été imaginées à cette occasion l’année dernière ; l’une portant le nom de Twin Furious Bugatti Edition. Et l’autre est celle qui nous intéresse, par ses couleurs et l’effet visuel, à l’identique du nouveau maillot parisien.

Une pièce produite en série limitée estimée à près de 35 000 €

Cette Epic X Chrono Bugatti Chiron 110 est un hommage au 110 ans de la marque alsacienne. Produite en série limitée de 110 pièces, estimé à près de 35 000 euros. Soit quand même 250 maillots du PSG pour le modèle le plus premium à 140 euros, identique à celui que portent les joueurs pendant les matches.