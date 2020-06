PSG : Paredes de retour avec un bolide à près de 400 000€

Retour au Camp des Loges pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Ce lundi 22 juin était un jour de reprise pour le collectif de Thomas Tuchel, rentré en ordre presque complet à quelques exceptions près, largement évoquées dans la presse, dans la semaine. Un, parmi les 27 aux rendez-vous, a marqué son passage avec son bolide, aux caractéristiques aussi impressionnantes qu’il est voyant : c’est Leandro Paredes.

Leandro Paredes retrouve le PSG au volant d’une Ferrari

La voiture du milieu de terrain argentin est une Ferrari, d’un modèle 458 Pista spider. Pour lui sur un fond rouge, avec la bande noire et grise au centre. Avec son moteur V8 de 720 chevaux sous le capot, c’est une bête de course qu’a entre les mains, le joueur de 25 ans. Il ne faut que trois petites secondes à cette belle italienne, pour passer du 0 aux 100 km/h. ET une certaine dextérité (plus un circuit fermé, of course), pour flirter avec les 340 km/h que cette voiture est capable d’atteindre.

Miralem Pjanic à la Juventus a la même que l’Argentin

Le prix est à la hauteur de la puissance ; comprendre (très) élevé. Il faut payer au moins 350 000 euros et plus encore pour s’offrir le droit de vibrer à son volant. Leonardo Paredes est l’un de ses quelques privilégiés, comme son alter ego Miralem Pjanic à la Juventus Turin. Le Bosnien a la même, mais d’un autre couleur grise.