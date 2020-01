PSG – Pour quelle montre en pince Kylian Mbappé ?

L’histoire retiendra qu’après Nike, son équipementier et premier sponsor naturel, Kylian Mbappé a choisi la marque Hublot pour la représenter en tant qu’ambassadeur. C’était au printemps dernier, l’attaquant du PSG était intronisé à l’occasion d’une soirée événementielle, en présence du Brésilien Pelé, autre vedette associé à l’horloger suisse. Depuis, le champion du monde français ne porte plus que des garde-temps de la maison suisse.

Kylian Mbappé est un ambassadeur de la marque suisse Hublot

En ce moment, il en pince pour la deuxième génération de la Big Bang Sang Bleu. Une montre inspirée de l’art du tatouage, d’ailleurs réalisée en collaboration avec l’artiste, Maxime Plescia-Buchi. Les aiguilles sont deux losanges et une flèche, la version choisie par Kylian Mbappé est en titane. Elle est produite en série limitée à 200 exemplaires et vaut près de 25 000 euros, à l’achat. Elle existe également en or 18k, à moitié moins de pièces produites que celle en titane.

L’attaquant du PSG porte un modèle Big Bang Sang Bleu II en ce moment

En tant qu’ambassadeur de la marque, Kylian Mbappé a d’autres modèles en sa possession. Notamment de la gamme « Classic Fusion », tel qu’on peut le voir parfois à l’image, sur les réseaux sociaux. Ce partenariat rapporterait près d’un million d’euros par an au joueur. Avant lui, Hublot a aussi été associé un temps, à son club le Paris Saint-Germain.