PSG : Visite de l’hôtel 5* des Parisiens avant le match face au Bayern

Ici c’est… la bulle! Celle où Thomas Tuchel et ses hommes vivent, le temps du Final 8 disputé à Lisbonne. Les joueurs du PSG font du rab, en s’invitant en finale, à disputer ce dimanche soir face au Bayern Munich. Les champions de France ont pris quartiers à l’hôtel, Myriad. Un établissement cinq étoiles, sur les rives du Tage, à distance proche de l’aéroport.

Les joueurs du PSG ont pris quartier dans un hôtel 5 étoiles

Très coté de ceux qui le fréquentent et le notent sur les plateformes dédiées, l’hôtel offre une vue panoramique unique à ses visiteurs. En cette fin de mois d’août 2020, il faut compter 200 à 250 euros minimum pour obtenir une chambre. Il y en existe quatre types : deluxe, premium, suites et la suite présidentielle, d’une superficie de 111 m2, au 21e étage de l’établissement. Aucune chambre n’est à moins de 25 à 30 m2, elles sont toutes équipées du wifi, d’un large écran plat, de la climatisation et d’un réfrigérateur.

Un lieu contemporain propice à la date, avant d’affronter le Bayern

C’est entre les murs de cet hôtel Myriad, que les joueurs du Paris Saint-Germain vont tuer le temps précédent la grande finale, ce dimanche. Pas sûr qu’ils puissent profiter de toutes les commodités, notamment de la piscine avec vue panoramique, ou de la salle de fitness. La décoration contemporaine pousse les visiteurs à se détendre. C’est très précisément ce qu’il faut aux partenaires de Kylian Mbappé et de Neymar, avant d’aborder un rendez-vous, parmi les plus importants de leur carrière.