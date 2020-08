Quand Benzema conseille à Théo Hernandez d’acheter une Bugatti

Plus d’un demi-million de vues en vingt quatre heures, les lives que Karim Benzema produit et partage sur les réseaux sociaux sont un succès. Il faut dire que l’attaquant du Real Madrid prend la chose à coeur et avec beaucoup d’efficacité. Le format est simple, des questions lui sont posées, auxquelles il répond. Sauf que ceux qui l’interrogent sont pour certains des personnalités connues du sport ou d’ailleurs, et les thèmes diffèrent largement du seul ballon rond. C’est ce qui rend la chose plus intéressante.

Benzema et Théo Hernandez : échange amusé sur la toile

Dans ce nouveau chapitre organisé ce week-end, Karim Benzema a reçu une question de Théo Hernandez, qui fut un temps son partenaire, au Real Madrid. « Tu me conseilles d’acheter quelle voiture ? », demande le latéral, petit frère de Lucas, champion du monde avec les Bleus en 2018. « Ce que je te conseille d’acheter ? », s’interroge Benzema amusé, qui renchérit : « T’as déjà tout, hein! ». Avant de finalement se lancer : « Je vais dire quoi ?… Une Bugatti! »

Benzema et les Bugatti, une histoire de goût

En la matière, Benzema sait de quoi il parle. Anciennement propriétaire d’une Veyron, il en a changé pour sa remplaçante, la bestiale Chiron, avec ses 1500 chevaux pour rugir sous le capot. A une image dernièrement postée sur les réseaux sociaux, par le joueur avec son bolide estimé proche de 2,5 millions d’euros, Théo Hernandez avait justement réagi en donnant comme réponse : « Sallll Frerotttttt », sous forme de « private joke », entre eux.

Au moins une Lamborghini au look original pour Théo Hernandez

De ce que l’échange nous raconte, il n’y a donc pas (encore ?) de Bugatti dans le garage de Théo Hernandez, mais tel qu’il l’a déjà montré, au moins une superbe Lamborghini, d’une couleur holographique plutôt rare.