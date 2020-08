Real Madrid : 36 diamants et 100 000€ la montre d’Eden Hazard

Dans la série des montres de footballeurs, celle que porte Eden Hazard est nouvelle pour nous qui gardons un oeil. Elle n’est pas signée de Richard Mille, comme les joueurs aiment à en porter, et d’ailleurs l’attaquant du Real Madrid, en a-t-il une estimée à près de 70 000 euros. Celle-ci est plus chère et une création de Rolex, pour autre maison suisse de l’horlogerie de luxe.

Une Rolex Cosmograph Daytona “Oeil du Tigre” pour Eden Hazard

Tel que l’a repéré le compte Italian Watch Spotter, c’est une Rolex Cosmograph Daytona “Oeil du Tigre”. Son boîtier est en or jaune 18 carats, la lunette et le cadran également, ils sont sertis en plus de diamants. Un total de 36, pour habiller ce garde-temps brillant. Le bracelet est noir, la boucle est en or. Elle est à remontage automatique, avec une réserve de marche jusqu’à 72 heures. Elle est aussi étanche jusqu’à 100 mètres, mais à 100 000 euros, plus ou moins la pièce, c’est surement mieux de la préserver.

Champion d’Espagne pour sa première saison au Real Madrid

Eden Hazard a désormais terminé sa saison 2019-20, comme tous ses partenaires du Real Madrid. Il a remporté le championnat d’Espagne, dès son premier exercice. Le capitaine des Diables Rouges s’est engagé cinq ans, avec le club de Zinedine Zidane, pour un salaire estimé proche de 15 millions d’euros nets la saison, sans les primes. Selon France Football, sa saison lui rapporte 35 millions d’euros bruts, au cumul du salaire, des bonus et des partenariats de sponsoring.