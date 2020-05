Real Madrid – Au milieu des Audi, Areola et son (gros) bolide

Des Audi en pagaille, de modèles Q7 et Q8 principalement. Le quotidien sportif AS en a repéré plusieurs, ce lundi aux portes du camp d’entraînement du Real Madrid. Des voitures du constructeurs aux anneaux majoritairement, jusqu’à l’arrivée sur place, du gardien français, Alphonse Areola. Lui aussi roule à l’Allemande, mais dans un bolide d’une marque concurrente puisque produite par Mercedes.

Alphonse Areola pointe à l’entraînement au volant d’un 4×4 Mercedes

C’est une version G63 Brabus 700, soit un 4×4 du constructeur aux anneaux, survitaminés avec 700 chevaux sous son capot. Ça rend l’engin véloce, en dépit de son poids et de son gabarit. Alphonse Areola l’aurait reçu au début de cette année, depuis le sud de la France. Qu’il soit le seul de son équipe à ne pas être vu au volant d’une Audi a son explication. Le portier du Real Madrid n’est pas un frondeur, il est juste un joueur prêté pour la saison, par le Paris Saint-Germain où il est sous contrat.

Le Real Madrid est associé à Audi, mais le gardien est sous contrat au PSG

Cela signifie que l’international français n’était pas là, au mois de février 2019, quand les nouvelles voitures ont été livrées aux joueurs du collectif merengue. Lesquels, on le rappelle, ont l’obligation d’en faire usage pour se rendre à tous leurs entraînements ou déplacements dans le cadre de la vie du club. Enfin, en cette période de post-confinement, les joueurs d’Espagne sont tenus de n’avoir qu’une seule et même voiture pour se déplacer au quotidien, et ainsi limiter autant que possible, les risques d’une sur-contamination.