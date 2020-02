Real Madrid – Bienvenue dans la maison madrilène de Marcelo

C’est à la Moraleja, région très huppé au nord de la capitale Madrid, que Marcelo et sa famille ont posé leurs valises, voilà déjà une paire d’année. Le latéral du Real n’a pas toujours vécu ici, ni même été propriétaire. Il l’est devenu plus tard, après une extension de son bail, avec le club de Zinedine Zidane. Le Brésilien réside depuis dans une grande maison, avec beaucoup de superficie extérieure pour profiter de la douceur du climat espagnol. Et pour le plaisir des trois chiens de la famille : Thaig, Nalla et Lola.

La latéral du Real Madrid vit à la Moraleja

Marcelo vit dans un proche environnement que d’autres de ses partenaires, dont l’attaquant français Karim Benzema et son capitaine Sergio Ramos, dans une grande demeure à 12 millions d’euros. Le joueur de 31 ans partage très régulièrement des images de sa maison sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que l’on sait qu’elle a deux piscines ; une à l’extérieur au milieu du jardin, et l’autre en intérieur, avec son jacuzzi pour la détente.

Marcelo aime l’eau : il a 2 piscines chez lui

Chez Marcelo, il y a dedans une grande armoire où le joueur entasse ses trophées. A 31 ans et presque quinze ans de carrière chez les professionnels, il en a gagné un certain nombre : quatre coupes du monde des clubs, autant de championnats d’Espagne et de Ligue des champions gagnés sous le maillot du Real, plus une coupe des Confédérations et des médailles de bronze et d’argent olympiques, avec le Brésil. Sans compter les titres individuels. Visitez la maison du latéral droit, par les quelques images du diaporama ci-dessus.